Motus-E, Fabio Pressi illustra al Presidente Mattarella le prospettive dell'auto elettrica

«Il Presidente di Motus-E, Fabio Pressi, è stato ricevuto questa mattina al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui ha delineato un quadro della situazione dell'industria automotive italiana e delle prospettive della transizione verso l'elettrico in atto nel settore a livello globale». Lo rende noto Motus-E con un comunicato. «Pressi si è soffermato in particolare sull'importanza di costruire in Italia una cornice normativa che aiuti le imprese a muoversi sulle frontiere dell'innovazione - prosegue la nota -, per preservare la competitività di una filiera essenziale per il Paese, chiamata a misurarsi con un contesto che non lascia margini di attesa. Già oggi, infatti, nel mondo un'auto nuova venduta ogni cinque è 100% elettrica».

«Il Presidente di Motus-E - si legge ancora nel comunicato - ha illustrato inoltre al Capo dello Stato i notevoli avanzamenti messi a segno in Italia sul fronte dell'infrastruttura al servizio della mobilità elettrica, ponendo l'accento al tempo stesso sul valore di dare tranquillità ai cittadini e di orientare con visione strategica lo sviluppo del mercato auto nazionale, per minimizzare l'impatto sociale di shock petroliferi come quello derivante dalla chiusura dello Stretto di Hormuz». «Rimarcate infine da Pressi le opportunità di sviluppo economico e occupazionale connesse alla diffusione dei veicoli elettrici - conclude la nota -.

Una diffusione che per raggiungere in Italia i livelli degli altri grandi Paesi europei necessita secondo Pressi di una regia che guidi l'evoluzione infrastrutturale e di un indirizzo di politica industriale che accompagni la riconversione produttiva - guardando soprattutto a settori chiave come quello delle batterie - stimolando contestualmente la domanda attraverso strumenti di supporto chiari e prevedibili a beneficio delle famiglie e delle loro scelte d'acquisto».