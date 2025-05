Multe auto, ok da Eurocamera a flessibilità per 3 anni. Via libera alla revisione del regolamento sulle emissioni di CO2

Via libera dall'Eurocamera alla revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni. Con 458 voti a favore, 101 contrari e i4 astenuti, l'Aula ha sostenuto la modifica mirata proposta dalla Commissione Ue per concedere flessibilità alle case auto nel raggiungimento dei nuovi target di emissione scattati quest'anno, permettendo di calcolare la conformità ai limiti su una media di tre anni (2025-2027), anziché su base annuale, per aiutare i costruttori a rispettare il tetto di 93,6 grammi di CO2 per chilometro, previsto a livello di flotta.

Calcolare la conformità sul triennio e non sull'anno consente alle case auto di compensare eventuali ammanchi in uno o due anni incrementando le loro prestazioni negli altri anni successivi. Oltre alla conformità su base triennale, per alleggerire ulteriormente le case automobilistiche la proposta avanzata a inizio aprile dalla presidente Ursula von der Leyen - nel quadro del piano ad hoc per l'automotive - prevede la possibilità di notificare una sola volta, entro fine 2027, la registrazione di alleanze in 'pooling' stipulate nei tre anni per figurare come un unico blocco industriale ai fini del calcolo dei target, evitando l'obbligo di notifica annuale. La modifica è stata approvata dall'Eurocamera senza emendamenti, dunque il testo dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio Ue nelle prossime ore per concludere l'iter legislativo e far entrare in vigore la proposta.