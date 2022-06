Musk, serve un taglio del 10% dei dipendenti Tesla. Tesla cala all’avvio di Wall Street del 6%

NEW YORK - Il Ceo di Tesla, Elon Musk ritiene che la società automobilistica abbia bisogno di tagliare del 10% i propri dipendenti. È quanto afferma Reuters che, in una esclusiva pubblicata sul suo sito, riporta i contenuti di una e-mail dal titolo «Pausa in tutte le assunzioni nel mondo» inviata ai dirigenti del gruppo. Nella mail si a riferimento ad una «bruttissima sensazione» sull’andamento dell’economia. Il taglio, calcola Reuters, potrebbe aggirarsi sui 10mila lavoratori: al momento Tesla, che ha fabbriche in Usa, Cina e Berlino, impiega 99.290 dipendenti. Elon musk ha una sensazione «super negativa» sull’outlook dell’economia e per prepararsi a questo scenario ritiene necessario sospendere con effetto immediato tutte le nuove assunzioni e considera necessario un taglio del 10% della forza lavoro. È quanto lo stesso Musk scrive in una mail interna intitolata «Sospendere tutte le assunzioni in tutto il mondo» citata da Reuters.

La notizia giunge in un momento difficile per Tesla le cui azioni hanno registrato una flessione di oltre il 20% da quando Musk ha annunciato la sua decisione di acquistare Twitter per 33,5 miliardi di dollari. Pesa anche l’impatto sulla produzione dei lockdown a Shanghai dove Tesla ha una fabbrica. Nei giorni scorsi Musk ha inoltre alimentato il dibattito sul ritorno in ufficio esortando il personale di Tesla a tornare alle proprie scrivanie o a trovare lavoro altrove. «Maggiore è la vostra anzianità e più deve essere visibile la vostra presenza» ha scritto Musk ai dipendenti , aggiungendo devono trascorrere un minimo di 40 ore in ufficio a settimana. Tesla, che ha stabilimenti negli Stati Uniti, in Cina e a Berlino, impiega circa 99.290 dipendenti in tutto il mondo. Eliminare il 10% dei posti di lavoro potrebbe equivalere dunque a lasciare a casa circa 10.000 persone. All’inizio del 2019 Tesla ha già ridotto la sua forza lavoro di 3.000 posizioni avvertendo che «la strada da percorrere è molto difficile» per rendere le auto elettriche più convenienti per il mercato di massa.

Tesla cala all’avvio degli scambi a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche perdono il 6% dopo che Elon Musk ha paventato un congelamento delle assunzioni e un taglio della forza lavoro del 10%.