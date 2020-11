Musk ora è più ricco di Bill Gates, ora ha un patrimonio di 128 mld di dollari. E Tesla vale oltre 500 mld di dollari

NEW YORK - L’ascesa continua del titolo di Tesla a Wall Street ha reso Elon Musk la seconda persona più ricca al mondo. Il cofondatore e amministratore delegato della società di auto elettriche ha superato Bill Gates, secondo il Bloomberg Billionaire Index, e ha ora un patrimonio di 128 miliardi di dollari; nel 2020, la sua ricchezza è aumentata di 100,3 miliardi; a gennaio, era al trentacinquesimo posto della classifica. Davanti a Musk c’è ora solo Jeff Bezos, Ceo di Amazon, con circa 182 miliardi di dollari. Il titolo, oggi, guadagna circa il 3,3% e ora Tesla, per la prima volta, ha una capitalizzazione superiore ai 500 miliardi di dollari; dall’inizio dell’anno, è in rialzo di circa il 540%. Negli ultimi giorni, il titolo è cresciuto a passo sostenuto, dopo la notizia che sarà quotato sullo S&P 500 dal 21 dicembre.