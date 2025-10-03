Musk primo a raggiungere un patrimonio di 500 miliardi. Il capo di Tesla prima persona in assoluto a raggiungere tale cifra

Il capo di Tesla, Elon Musk, è diventato la prima persona in assoluto a raggiungere un patrimonio netto di oltre 500 miliardi di dollari grazie all'aumento del valore dell'azienda di auto elettriche e delle sue altre attività quest'anno. Il patrimonio netto del magnate della tecnologia ha brevemente raggiunto i 500,1 miliardi di dollari mercoledì pomeriggio, ora di New York, prima di scendere leggermente a poco più di 499 miliardi di dollari nel corso della giornata, secondo quanto riportato da Forbes. Oltre a Tesla, anche le valutazioni xAI e la società di razzi SpaceX sarebbero aumentate negli ultimi mesi.