Musk rassicura su Tesla: «Resto amministratore delegato. Spenderò meno per la politica, ho fatto abbastanza»

Elon Musk cerca di spazzare via le preoccupazioni su Tesla. Il colosso delle auto elettriche «ha perso» potenziali acquirenti di sinistra ma ne ha guadagnati a destra, ha detto il miliardario riferendosi al boicottaggio di molti democratici verso le auto Tesla dopo la sua discesa in campo politica. Le vendite della società sono «deboli» in Europa, ma forti altrove, ha aggiunto. A chi gli chiedeva durante il Qatar Economic Forum se sarà amministratore delegato di Tesla in cinque anni, Musk ha risposto con un secco «sì". «Nessun dubbio al riguardo?", gli ha chiesto l'intervistatrice. «No, potrei morire», ha detto sorridendo.

«In termini di spese in politica farò molto meno in futuro. Penso di aver già fatto abbastanza», ha detto Musk che nel 2024 ha effettuato donazioni per 300 milioni di dollari a sostegno di Donald Trump e dei repubblicani. «Se dovessi vedere qualche ragione per spendere in futuro lo farò. Al momento non vedo motivi per farlo», ha aggiunto l'uomo più ricco del mondo. Musk si attirato molte critiche per il suo ruolo all'interno dell'amministrazione Trump alla guida del Dipartimento per l'Efficienza del governo. Il mese scorso ha annunciato che avrebbe trascorso meno a Washington e si sarebbe dedicato più a Tesla.