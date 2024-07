Musk sempre più politico può pesare sulle vendite di Tesla. Questionario New York Times lancia l'allarme

La virata politica a destra di Elon Musk potrebbe costare a Tesla in termini di vendite, soprattutto fra i clienti liberal e più di sinistra che sono quelli più propensi all'acquisto di auto elettriche. Secondo le risposte fornite a un questionario sul sito del New York Times, l'immagine di Musk come manager impulsivo sta sollevando dubbi fra i potenziali clienti sulla qualità dei prodotti Tesla, con possibili conseguenze sulle vendite. Le consegne di Tesla nel secondo trimestre sono calate del 4,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, risultando comunque sopra le attese degli analisti e dei primi tre mesi dell'anno. Molte delle 7.500 persone che hanno risposto al questionario del New York Times hanno trovato offensivo l'antisemitismo di Musk, si sono detti delusi dalla sua gestione di X da quando ha acquistato Twitter nel 2022 e preoccupati dai suoi più stretti rapporti con Donald Trump. L'impatto delle dichiarazioni e attività politiche di Musk su Tesla non è possibile da stabilire, ma di recente il colosso ha peso slancio di vari mercati.