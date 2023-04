Musk taglia ancora i prezzi delle Tesla negli Usa prima della trimestrale. Model Y scende di 3mila dollari, Model 3 giù del 4,7%

NEW YORK - Elon Musk taglia nuovamente, per la seconda volta in un mese, i prezzi delle auto Tesla negli Stati Uniti, confermando la sua disponibilità a sacrificare la redditività pur di spingere la domanda. I prezzi del Model Y sono stati tagliati di 3.000 dollari, quelli del Model 3 del 4,7%. Le riduzione precedono i conti trimestrali del colosso delle auto elettriche, attesi dopo la chiusura di Wall Street.