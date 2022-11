Musk testimone al processo sul suo maxi-compenso in Tesla. «Mio ruolo non tanto da ceo ma ingegnere che sviluppa tecnologia»

NEW YORK - Elon Musk sul banco dei testimoni nel processo in cui è accusato, insieme al consiglio di amministrazione del colosso delle auto elettriche, di aver tradito gli obblighi fiduciari nei confronti degli azionisti con il suo maxi compenso. Al legale dell’accusa che osserva come Musk non è stato amministratore delegato a tempo pieno di Tesla, il miliardario risponde: «ho trascorso quasi il 100% del mio tempo a Tesla. Non conosco il processo interno con cui i compensi sono strutturati». Quindi spiega come il suo ruolo non è tanto da amministratore delegato ma da ingegnere che sviluppa tecnologia.