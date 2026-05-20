MyLoJack, l’auto diventa smart: controllo in tempo reale, sicurezza avanzata e assistenza immediata in un’unica app

All’Automotive Dealer Day 2026 ha debuttato MyLoJack, la nuova applicazione sviluppata da LoJack che punta a trasformare lo smartphone in una centrale di controllo per l’auto. L’obiettivo è chiaro: offrire agli automobilisti un’esperienza di guida sempre più connessa, sicura e personalizzata, mettendo insieme monitoraggio del veicolo, alert intelligenti e supporto immediato in caso di emergenza.

Presentata alla fiera di Verona, la nuova piattaforma nasce dall’evoluzione delle soluzioni telematiche della società specializzata nel recupero dei veicoli rubati e nella mobilità connessa. Con MyLoJack, l’utente può verificare in tempo reale lo stato della propria vettura direttamente dall’app, accedendo a dati aggiornati su chilometraggio, storico dei viaggi e utilizzo del mezzo.

Monitoraggio costante e notifiche intelligenti Tra le funzionalità principali spicca il sistema di notifiche personalizzabili. L’app consente infatti di impostare avvisi in caso di superamento di una determinata velocità, uscita del veicolo da aree geografiche prestabilite oppure movimenti sospetti durante le ore notturne, scenario che potrebbe indicare un tentativo di furto. Non manca il controllo sulla batteria, con alert dedicati quando la tensione scende sotto una soglia critica, situazione spesso collegata a manomissioni o tentativi di disattivazione dei sistemi elettronici del veicolo. L’utente può inoltre ricevere notifiche quando l’auto entra o esce da specifiche zone geografiche, una funzione pensata anche per chi condivide il mezzo con altri conducenti o desidera monitorare flotte aziendali e auto familiari.

Supporto immediato in caso di furto Uno degli elementi centrali della nuova piattaforma riguarda la gestione delle emergenze. In caso di furto, MyLoJack guida l’automobilista nelle procedure successive, fornendo indicazioni rapide per la denuncia alle Forze dell’Ordine e mettendo in contatto diretto con la Centrale Operativa LoJack, attiva 24 ore su 24. L’obiettivo è accelerare le operazioni di ricerca e recupero del veicolo, riducendo i tempi di intervento grazie all’integrazione tra app, sistemi telematici e assistenza remota.

Una piattaforma pensata anche per i concessionari La novità non riguarda soltanto gli automobilisti. MyLoJack è stata progettata anche come strumento digitale per dealer e reti di assistenza. Attraverso il portale SmartDealer, i concessionari possono monitorare la posizione dei veicoli in piazzale, verificare lo stato delle batterie e controllare eventuali anomalie prima della consegna o dei test drive.

Secondo LoJack, questo approccio consente di migliorare l’assistenza post-vendita e aumentare le opportunità di business per il service. Dalle spie accese sul cruscotto alla necessità di programmare il tagliando o sostituire gli pneumatici, il sistema permette infatti ai dealer di contattare il cliente in modo proattivo, proponendo interventi mirati e pianificando appuntamenti in officina. Il servizio sarà disponibile sia per vetture nuove sia per l’usato, ampliando così il bacino di applicazione della piattaforma.

La strategia LoJack sulla mobilità connessa “Con MyLoJack compiamo un ulteriore passo avanti nella nostra missione: offrire a dealer e clienti finali non solo la massima protezione del veicolo, ma anche un’esperienza di mobilità sempre più semplice, connessa e personalizzata”, ha dichiarato Nicola Mannari, EMEA Sr Sales Director di LoJack, sottolineando come sicurezza, connettività e servizi digitali siano ormai elementi centrali nel settore automotive. Con questa nuova applicazione, LoJack rafforza quindi la propria presenza nel mercato della connected car, puntando su un ecosistema integrato che unisce sicurezza, assistenza e gestione intelligente del veicolo.