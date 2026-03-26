Nasce Italrent, il gruppo Intergea entra nel noleggio a lungo termine

Il gruppo Intergea entra nel noleggio a lungo termine con Italrent, fondata a inizio 2025 e con sede a Torino. La società è guidata dall'amministratore delegato Lorenzo Sistino, a lungo manager Fiat, che ha avviato il nuovo progetto con Alberto Di Tanno, presidente di Intergea. «Il mercato del noleggio a lungo termine è in forte crescita e oggi rappresenta circa il 24% delle immatricolazioni, con un'auto nuova su quattro acquistata tramite questa formula. Intergea è nata per presidiare un segmento sempre più strategico» spiega Sistino. «Puntiamo soprattutto sulle piccole e medie aziende, ma sta aumentando il peso dei privati, oggi pari al 25%, anche perché l'incertezza tecnologica sulle tecnologie automotive spinge verso il noleggio» spiega Sistino.

«Il nostro punto di forza - racconta - è un modello innovativo basato su tecnologia proprietaria e una rete capillare: grazie all'accesso allo stock dei concessionari, Italrent garantisce la consegna dell'auto entro 20 giorni lavorativi prevedendo penali a proprio carico in caso di mancato rispetto dei tempi concordati. Tra gli elementi distintivi anche maggiore flessibilità, con formule che consentono di restituire il veicolo in anticipo o posticiparne la riconsegna senza penali, e un'esperienza digitale più semplice e veloce per clienti e intermediari. Il nostro piano di crescita prevede fino a 50 addetti». Grazie alla sinergia con la rete del gruppo Intergea sono disponibili migliaia di veicoli, anche in pronta consegna, e un'infrastruttura post-vendita con oltre 1.000 officine e circa 2.000 centri dedicati al servizio pneumatici su tutto il territorio nazionale. Sono inoltre previsti consegna a domicilio e soccorso stradale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutta Europa.