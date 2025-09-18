Nautica, Orsini (Confindustria): «Settore in crescita, se Ue lo penalizza come con l'auto è un grande problema»

La nautica "è un settore che sta crescendo, dietro ha una filiera lunghissima di fornitori e questo è il bello del nostro Paese". Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenendo al convegno di apertura del 65esimo Salone Nautico di Genova. Tuttavia, rischia di essere penalizzato dalla politica commerciale americana, con l'imposizione di dazi, così come dall'indebolimento del dollaro. "Per questo serve che l’Europa agisca, emettendo degli Eurobond, per fare sì che le sfide che abbiamo davanti siano messe a terra, e sostenendo la transizione ambientale ed energetica, ma facendola con la neutralità tecnologica", ha detto Orsini, sottolineando che "le barche sono fatte anche in Cina o in altri continenti, se l’Europa penalizza questo settore come ha penalizzato l’auto avremo un problema".