Nel 2020 in calo la spesa per i carburanti: -26%. In diminuzione anche consumi e prezzi. Per l'Erario -7 mld di entrate

ROMA - Nel 2020 gli italiani hanno speso per l'acquisto alla pompa di benzina e gasolio per autotrazione 42,7 miliardi con un calo rispetto ai 57,9 miliardi del 2019 del 26,4%, cioè di 15,3 miliardi. È questa la stima della spesa per il gasolio e benzina per autotrazione che è stata fatta dal Centro Studi Promotor sulla sua banca dati sui prezzi e i consumi dei carburanti auto costruita su dati ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico. La forte contrazione della spesa nel 2020 è dovuta sia a minori consumi che ad un calo dei prezzi.

I consumi hanno fatto registrare una contrazione del 17,8%, mentre il prezzo medio alla pompa è calato per la benzina dell'8,9% e per il gasolio del 10,9%. Pesanti i riflessi di questa situazione anche per l'Erario che ha incassato nell'anno per l'Iva e le accise che colpiscono i carburanti per autotrazione 28,1 miliardi contro i 35,4 miliardi del 2019 e cioè 7,3 miliardi in meno. Pesante anche il calo della componente industriale, cioè dei corrispettivi delle vendite alla pompa che vanno alla produzione e alla distribuzione. La componente industriale è stata infatti nel 2020 di 14,6 miliardi contro i 22,6 miliardi del 2019 con una contrazione di 8,1 miliardi (-35,7%).