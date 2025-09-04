Nel Lazio 330mila veicoli senza assicurazione. Solo nella provincia di Roma il 9,4% risulta privo di regolare garanzia Rc

Arriva da Latina, per voce del presidente regionale dello Sna, il Sindacato Nazionale agenti d'assicurazione, Giuseppe Di Mauro, il grido d'allarme sulle 330mila auto che viaggiano senza assicurazione nel Lazio. «Un dato secondo secondo solo alla regione Lombardia e alla Campania, che mette in luce il grave pericolo che corriamo tutti noi quotidianamente sulle strade della nostra regione e del Paese - si legge in una nota -. Il fenomeno dei veicoli circolanti senza copertura Rc Auto in Italia, infatti, sta diventando estremamente preoccupante, con un impatto significativo sulla sicurezza stradale e sulle risorse del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nel 2024 si stimano nel Paese circa 2,915 milioni di veicoli non assicurati, con un aumento del 12,8% in soli due anni rispetto ai 2,585 milioni del 2022. Questa crescita solleva serie preoccupazioni sulle cause e sugli effetti. Sebbene il problema sia noto, non ha ancora trovato soluzioni efficaci.

L'analisi dei dati 2022-2024 mostra una crescita su tutto il territorio nazionale. Nella regione Lazio la percentuale di veicoli non assicurati registra un aumento negli ultimi anni. Erano 320mila i veicoli senza assicurazione nel 2022, mentre la stima per il 2024 sale a 330 mila. Nella sola provincia di Roma la stima dei non assicurati è arrivata a 251 mila veicoli (+3,3%); dei 2 milioni e 682 mila veicoli in circolazione il 9,4% risulta dunque privo di regolare garanzia Rc auto, una percentuale decisamente superiore alla media nazionale (6,1%) e particolarmente significativa». «Questi numeri rendono la questione non più procrastinabile di interventi risolutivi», afferma Giuseppe Di Mauro, coordinatore regionale nella regione Lazio del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna), associazione che ha condotto diverse ricerche sul tema. «In regione l'8,4% dei veicoli è privo di assicurazione, percentuale particolarmente elevata rispetto alla media; una crescita dei non assicurati che rappresenta una situazione socialmente inaccettabile!".