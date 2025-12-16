New Frontier, sono made in Germania le nuove navi di Msc Crociere

Si chiama New Frontier la nuova classe di nave su cui punta Msc Crociere. Dopo L World Class, per la quale arriveranno altre sei navi dai Cantieri dell’Atlantico di Saint Nazaire in Francia, la compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte ha puntato sulla Germania ordinando sei nuove navi, quattro a contratto firmato, due in opzione, ai cantieri Meyer Werft di Papenburg. Con questo nuovo ordine, una decina di miliardi l’investimento complessivo, Msc Crociere costruisce navi in simultanea nei tre più grandi cantieri europei: Fincantieri al lavoro per altre quattro navi del marchio lusso Explora Journey’s, i Cantieri dell’Atlantico con le World Class e ora il tedesco Meyer con le New Frontier.

L’ordine assicurerà la completa capacità del cantiere di Papenburg per il prossimo decennio e, non a caso, dunque, l’annuncio della commessa è stato dato ministero federale dell’Economia e dell’Energia di Berlino, da parte del ministro federale dell’Economia Katherina Reiche e del ministro-presidente della Bassa Sassonia con delega all’Energia, Olaf Lies. Grande soddisfazione anche delle istituzioni tedesche, quindi, alla firma del contratto tra il presidente esecutivo di Msc Cruises, Pierfrancesco Vago e l’amministratore delegato di Meyer Werft, Bernd Eikens. La classe New Frontier - ha detto Vago - ci permetterà di disegnare itinerari nuovi ed esclusivi, offrire ai nostri ospiti esperienze eccezionali e integrare tecnologie ambientali di ultima generazione che contribuiranno al raggiungimento del nostro impegno verso la neutralità climatica entro il 2050”.

Onorati della fiducia i tedeschi. “Questo nuovo ordine segna una pietra miliare nei 230 anni di storia di Meyer Werft. Siamo lieti di dare il benvenuto a Msc Cruises come nuovo e strategico partner, e siamo sinceramente onorati della fiducia riposta in noi. Questa partnership a lungo termine con Msc Cruises assicura crescita sostenibile e stabilità occupazionale per molti anni a venire”. Le nuove navi avranno una capacità massima di 5.400 passeggeri e circa 180.000 tonnellate di stazza lorda. Naturalmente saranno equipaggiate con sistemi che applicheranno le migliori tecnologie disponibili per la massima tutela dell’ambiente.

“Questo ordine rappresenta - sottolinea una nota dell’armatore - una spinta decisiva per l’economia regionale. Assicura migliaia di posti di lavoro in Germania, in particolare in Bassa Sassonia e a Papenburg, dove Meyer Werft è un datore di lavoro di riferimento e un pilastro occupazionale, sostenendo, inoltre, anche l’attività della sua vasta rete di fornitori. Più di 3.200 persone sono direttamente assunte, con più di 20.000 posti a livello regionale legati alle attività dell’azienda. Il programma di consegna si estende fino al 2030 e rafforza il ruolo di Papenburg come hub strategico per la costruzione di navi da crociera a livello globale e garantisce continuità a uno degli ecosistemi di produzione marittima più avanzati d’Europa.