New York, la tassa sul traffico funziona: aumentano i pedoni e calano le auto

Aumenta il traffico pedonale e diminuisce quello automobilistico nel Central Business District di New York. Per il momento il pedaggio imposto a inizio anno dalla Metropolitan Transportation Authority (Mta) sembra aver funzionato: a gennaio le presenze di pedoni nelle aree a sud della 60esima strada di Manhattan sono aumentate del 4,6% a 36 milioni rispetto al 2024, mentre il traffico veicolare e calato del 7,5%, con 1,2 milioni di auto in meno. Cio ha contribuito ad accelerare gli spostamenti mattutini: secondo la Mta, il tempo medio di percorrenza attraverso l'Holland Tunnel e sceso del 48%. Si tratta di un primo obiettivo della nuova politica di pedaggio introdotto dalle autorita cittadine per ridurre il congestionamento di Manhattan: il 5 gennaio era stato introdotto un ticket di 9 dollari per l'attraversamento nelle ore di punta (dalle 5 alle 21 nei gironi feriali e dalle 9 alle 21 nei weekend).

Calcolando un transito medio giornaliero di 700mila veicoli (a una media di 11 km/h), i funzionari della Mta stimano che il pedaggio, che potrebbe aumentare fino a 12 dollari nel 2028 e fino a 15 dollari nel 2031, fruttera 15 miliardi da reinvestire nel trasporto pubblico. Oltre a limitare le emissioni causate dagli scarichi, l'obiettivo e quello di ridurre la congestione in una delle aree urbane piu trafficate al mondo. Secondo un recente report di TomTom, New York e la prima citta nordamericana per tasso di congestione (30%) e ogni singolo cittadino perde 98 ore all'anno nel traffico, impiegando circa 31 minuti per percorrere 10 km in auto. Il pedaggio, sostenuto dalla governatrice democratica dello Stato di New York, Kathy Hochul, e stato gia ampiamente criticato da decine di esponenti repubblicani, secondo cui ostacolera la rinascita economica della metropoli dopo la crisi pandemica.

I deputati del Gop di New York avevano gia chiesto al presidente Donald Trump, di «porre fine una volta per tutte a questa assurda operazione di sequestro di denaro». E non e escluso che il presidente decida di accontentarli, ordinando alla Federal Highway Administration di eseguire un'ulteriore revisione ambientale sul progetto o di annullare l'accordo firmato a novembre.