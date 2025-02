Nikola, da “Tesla dei camion” al fallimento: titolo -37,5%. Al suo top nel 2020 valeva 29 miliardi, più di Ford

Il titolo di Nikola cede il 37,5% a 0,4784 dollari sul Nasdaq, per una capitalizzazione di meno di 40 milioni di dollari, dopo che la società che produce camion elettrici e a idrogeno ha presentato istanza di fallimento. Decisiva, in negativo, è stata l'impossibilità di trovare fondi o un compratore. Nel suo picco del 2020, Nikola valeva 29 miliardi di dollari, più di Ford Motor, e firmava un accordo multimiliardario con General Motors. L'inizio della fine è stato dato da una serie di scandali e bugie che hanno coinvolto il fondatore ed ex amministratore delegato, Trevor Milton, incriminato per frode nel 2022. Il cuore delle attività di Nikola sono i camion elettrici, la cui produzione è iniziata nel 2022. Al terzo trimestre dello scorso anno, risultavano prodotti solo 600 veicoli, molti dei quali richiamati a causa di problemi, costati alla società decine di milioni di dollari. Nikola ha chiuso il terzo trimestre con circa 270 milioni di dollari in debiti a lungo termine e 200 milioni di dollari a disposizione.