Nikola pronta a dichiarare bancarotta. Bivio tra vendita o ristrutturazione per il produttore di camion a idrogeno

Il produttore di camion a idrogeno Nikola sta valutando una vendita o una ristrutturazione mentre si prepara a dichiarare bancarotta, ha riferito il Wall Street Journal, citando fonti anonime vicine agli sviluppi. L'azienda ha ricevuto molta attenzione quando si era quotata nel 2020, nonostante non avesse venduto alcun prodotto all'epoca. Nonostante cio, la sua capitalizzazione di mercato a un certo punto aveva raggiunto i 30 miliardi di dollari, rendendo l'azienda temporaneamente piu preziosa di Ford. In seguito, tuttavia, un venditore allo scoperto ha rivelato che il suo amministratore delegato aveva esagerato con il piano aziendale di Nikola agli investitori, per cui e stato citato in giudizio e condannato, e il valore di mercato dell'azienda e crollato.

L'anno scorso Nikola ha prodotto un totale di circa 80 camion a idrogeno, con una perdita di quasi 200 milioni di dollari. Secondo quanto spiega Wall Street Journal, la sfida piu grande dell'azienda si e rivelata essere lo sviluppo di batterie sufficientemente leggere e sufficientemente dense di energia da avere senso. «Le aziende e i loro investitori hanno speso centinaia di milioni di dollari nel tentativo di progettare e produrre batterie piu leggere ed efficienti su larga scala», ha detto al WSJ Colin Adams, partner di un consulente di ristrutturazione. «In questo momento, si stanno vedendo i risultati della competizione tra capitale e fisica. In questo primo round, la fisica sembra essere la vincitrice».