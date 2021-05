Nio, brand cinese di auto elettriche sbarca in Europa. Il debutto sarà in Norvegia con il Suv ES8 ordinabile da luglio

PECHINO - Nio entra nel mercato europeo. Il marchio cinese EV inizierà presto a vendere i suoi veicoli elettrici nel Vecchio Continente: lo sbarco avverrà in Norvegia e poi toccherà ad altri cinque paesi europei. Il produttore cinese di auto elettriche avvia la commercializzazione - nel paese scandinavo - del suv ES8 e della berlina ET7. Secondo quanto dichiarato da AutoExpress, in Norvegia, i pre-ordini per il suv sette posti ES8 (497 cm di lunghezza) inizieranno a luglio, con le prime consegne previste per settembre. Le vendite della berlina ET7, invece, non inizieranno prima del prossimo anno.

Per supportare al meglio il lancio del veicolo, Nio installerà in Norvegia una rete di negozi in centro città, delle stazioni di ricarica rapida, e, soprattutto, uno dei suoi pezzi forti: la stazioni di scambio della batteria. La Nio infatti ha sviluppato una stazione completamente automatizzata, attualmente giunta alla versione 2.0, che, grazie a 239 sensori e quattro sistemi di cloud computing, è in grado di sostituire l'accumulatore scarico con uno carico in soli tre minuti, con l'utente che può comodamente rimanere seduto al proprio posto di guida. Le prime quattro stazioni dovrebbero entrare in funzione entro la fine dell'anno, e altre dodici dovrebbero arrivare nel 2022, creando una rete in cinque città della Norvegia. La Nio venderà i suoi veicoli direttamente ai clienti, che potranno acquistarli online. L'assistenza e la consegna saranno effettuate nei centri a marchio Nio; è prevista anche la realizzazione di showroom multifunzionali chiamati Nio House: il primo in arrivo a Oslo già quest'anno.