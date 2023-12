Nio per espandersi in Europa crea i marchi Firefly e Alps. Dedicati rispettivamente a elettriche compatte ed entry level

La cinese Nio, fin qui conosciuta per la sua gamma di modelli elettrici premium (che verranno venduti in Italia dal 2025) ha annunciato che l’offensiva per mercati europei comprenderà dal 2024 il nuovo marchio generalista Firefly, destinato compiere con le auto a batteria di dimensioni compatte come le prossime Volkswagen ID.2 e Renault R5 E-Tech. Lo ha detto ai giornalisti cinesi lo stesso Lihong Qin, presidente e co-fondatore di Nio, durante una videocall nei giorni scorsi.

«Firefly ci fornirà auto più piccole ma con tecnologia avanzata», ha aggiunto Qin. Ed ha anche anticipato che Firefly verrà affiancata dal brand Alps - egualmente inedito - dedicato ai modelli di fascia ancora più bassa. Anche le Alps arriveranno in Europa ma non prima del 2025. Nio sta attualmente sviluppando con Geely e Changan una nuova versione della sua piattaforma che permette lo scambio delle batterie per accettare accumulatori più piccoli e che saranno dedicate a marchi più focalizzati sul mercato di massa. Anche le Alps arriveranno in Europa ma non prima del 2025.