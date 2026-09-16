Nissan, 170 mnl sterline per produrre il nuovo Kicks a Sunderland. Il crossover che arriverà in Europa

Nissan investira 170 milioni di sterline (198,6 milioni di euro) per produrre nel Regno Unito il nuovo Kicks, crossover compatto del segmento B che arriverà per la prima volta sul mercato europeo. Il modello sarà realizzato nello stabilimento di Sunderland, dove sarà affiancato a Qashqai, Juke e Leaf. Secondo quanto comunicato da Nissan, il Kicks sarà equipaggiato con la tecnologia ibrida e-Power, nella sua terza generazione, introdotta nel 2025 e sviluppata per migliorare efficienza, emissioni e comfort di marcia.

Il sistema prevede che le ruote siano azionate esclusivamente da un motore elettrico, mentre il motore a benzina viene utilizzato per produrre elettricità e ricaricare la batteria. «Questo è un risultato importante per la nostra regione europea e dimostra l'agilità e la velocità con cui possiamo portare nuovi modelli in nuovi mercati», ha dichiarato Massimiliano Messina, Chairperson Nissan Amieo Region. «Kicks è un crossover compatto, con l'esclusivo sistema ibrido e-Power, un design distintivo e tecnologie innovative. L'elettrificazione con possibilità di scelta è cio che i clienti europei vogliono».

Il Kicks sara il decimo modello prodotto a Sunderland dal 1986, anno di avvio dell'impianto, che quest'anno celebra il 40esimo anniversario. Lo stabilimento ha raggiunto inoltre il traguardo dei 12 milioni di veicoli prodotti, con una media di un'auto ogni un minuto e 45 secondi. «Sono orgoglioso di accogliere questo nuovo modello a Sunderland. È il modo perfetto per celebrare il nostro 40esimo anno come stabilimento produttivo di livello mondiale», ha dichiarato Adam Pennick, vice president of Manufacturing di Nissan Sunderland Plant. Mike Hawes, amministratore delegato della Smmt, ha definito l'annuncio «un importante impulso» per Nissan Sunderland, per le migliaia di posti di lavoro qualificati sostenuti dallo stabilimento e per l'intera filiera locale. Hawes ha sottolineato inoltre che la decisione rappresenta «un'ulteriore conferma della fiducia nel settore automobilistico britannico», richiamando la forza lavoro, l'innovazione e le competenze ingegneristiche del comparto.