Nissan a fianco di Renault per le elettriche Micra e citycar. Il ceo de Meo: «Prosegue la collaborazione tecnologica»

Nonostante i recenti 'allontanamenti' azionari, Renault e Nissan continueranno a collaborare sul piano della progettazione, dello sviluppo e della fabbricazione di modelli con piattaforme e altri organi in comune. La conferma è stata data da un intervento in video di Makoto Uchida, ceo di Nissan, che ha parlato di questo rapporto con Renault e in particolare delle nuove city car dell'azienda giapponese in occasione di un evento alla sede di Ampere a Electricity a Douai, nella Francia settentrionale. Ed è stato lo stesso Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault a fornire dettagli su questo importante consolidamento dell'Alleanza a tre (Renault, Nissan e Mitsubishi) già esistente. «Dopo una prima collaborazione tecnologica di successo sulla loro auto elettrica compatta di prossima introduzione - ha detto - Nissan ha chiesto ad Ampere di lavorare allo sviluppo del prossimo veicolo elettrico per il segmento A, avvalendosi della nostra capacità di accelerare e dei nostri processi rivoluzionari di nuova implementazione».

Così dal progetto R5 E-Tech Electric, modello appena lanciato che viene costruito sull'architettura AmpR Small, dovrebbe nascere la futura Nissan Micra. Mentre dalla Twingo («sviluppata in meno di due anni - ha detto de Meo - e che è a buon punto, pronta per il lancio sul mercato nel 2026 con un prezzo di vendita inferiore a 20.000 euro) dovrebbe derivare un inedito modello elettrico Nissan di segmento B-basso, cioè il vecchio A. «Nissan ha chiesto ad Ampere di esplorare lo sviluppo dell'auto di segmento A per l'Europa - ha detto a sua volta Uchida - e attraverso questa partnership puntiamo a ottimizzare la nostra copertura europea. Con Ampere puntiamo a tempi di sviluppo molto brevi. Questa auto offrirà la praticità e le funzionalità avanzate che i clienti si aspettano, ma in un Ev di piccole dimensioni a un prezzo accessibile».