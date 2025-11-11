Nissan, accordo con Edison Energia per accelerare mobilità elettrica in Italia

Edison Energia, società del gruppo Edison, ha firmato un accordo di partnership con il colosso dell'auto giapponese Nissan per la fornitura e l’installazione di wallbox attraverso le concessionarie Nissan. L'obiettivo è facilitare il passaggio degli italiani alla mobilità elettrica, in un momento in cui in Italia circolano quasi 350.000 auto full electric, con una quota di mercato del 5%. In particolare, i clienti che acquistano presso la rete Nissan un veicolo full electric possono comprare già in concessionaria anche il Pacchetto Edison Plug&Go, composto da una wallbox e dal relativo servizio di installazione attraverso la rete capillare dei partner tecnici Edison. “Edison Energia crede fortemente nella transizione verso una mobilità più sostenibile, incentivandola con soluzioni semplici e vantaggiose come l’installazione di wallbox domestiche.

La partnership con un’azienda importante come Nissan ha l’obiettivo di vincere le sfide presenti oggi nel mercato automotive agevolando lo sviluppo di prodotti e servizi volti a facilitare la ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici”, ha detto Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia. Grazie alla partnership "i clienti possono acquistare direttamente in concessionaria la wallbox più adatta alle proprie esigenze. Avere la propria stazione di ricarica domestica è ora più facile e conveniente. L’accordo rafforza l’impegno di Nissan nella diffusione della mobilità elettrica, proprio a seguito degli importanti lanci delle nuove Micra e Leaf 100% elettriche e in vista dei futuri lanci di Juke Ev e di un modello elettrico di segmento A", ha aggiunto Marco Toro, presidente e Ad di Nissan Italia. La partnership con Nissan si inserisce nella strategia di Edison Energia, che punta a una transizione verso la mobilità elettrica al fianco di partner strategici di alto livello.