Nissan Autogiapponese premiato come uno dei migliori concessionari d'Italia

A distanza di due anni, la concessionaria Autogiapponese si aggiudica nuovamente il Nissan Global Award. Si tratta di un importante riconoscimento per i concessionari che hanno ottenuto i risultati migliori su scala globale. Il Presidente e AD di Nissan Italia, Marco Toro, ha consegnato il premio al titolare della concessionaria Marco Apollonj Ghetti in presenza dei due moderatori dell'evento: il giornalista Jacopo Volpi e e l’attore Paolo Calabresi. La partnership tra Nissan e Autogiapponese iniziò nel 2008, quasi in parallelo al lancio della Qashqai, il modello che ha fatto da traino ai successi commerciali di Autogiapponese. Oltre 11.000 vetture immatricolate in 15 anni, di cui 4.600 Qashqai, per volumi di vendita raddoppiati dal 2008 ad oggi. Un 2022 da record, che pone Autogiapponese al 1°posto nella top 10 delle aree commerciali italiane per quota di mercato totale e quota di mercato Juke e Qashqai, quest’ultima pari al 14,8%, il doppio della media nazionale (7,7%).Ottimi risultati anche nel post-vendita, nell’utilizzo di strumenti finanziari e nella qualità dei processi rivolti ai clienti. Performance superiori alla media nazionale della rete Nissan, che permettono alla concessionaria di espandere, fino a raddoppiare, l’area commerciale di propria competenza e di vincere per tre volte il prestigioso Nissan Global Award, l’ultimo proprio quest’anno. È una competizione globale basata su una serie di indicatori di business e di soddisfazione clienti, che vede coinvolti circa 4.000 concessionari Nissan in tutto il mondo, dei quali vince solo il 4% del totale, pari a 160 concessionari a livello globale, di cui 3 in Italia.

Tre lustri molto importanti anche per Nissan, che vanta una gamma prodotto aggiornata e completamente elettrificata nei modelli di punta, come Qashqai e-Power e Nissan Juke, in aggiunta al crossover 100% elettrico Ariya. Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha commentato: "15 anni di Autogiapponese e il terzo Nissan Global Award dimostrano che nel 2008 abbiamo fatto la scelta giusta nel puntare sulla famiglia Apollonj Ghetti. Autogiapponese è un partner solido e affidabile, in grado di raccogliere e vincere le sfide di un mercato sempre più competitivo. Tutta la squadra coglie al meglio le opportunità offerte dalla nuova gamma di crossover elettrificati Nissan e sono certo che faremo ancora tanta strada insieme, rinnovando il nostro impegno comune per la mobilità sostenibile, con il cliente sempre al centro delle nostre azioni."