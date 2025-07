Nissan chiude lo stabilimento di Oppama. Il Ceo Espinosa: «Decisione difficile, ma necessaria»

Il costruttore automobilistico giapponese Nissan, in difficolta finanziarie, interrompera all'inizio del 2028 la produzione nello stabilimento di Oppama, un sito che impiega 2.400 dipendenti a sud di Tokyo, nell'ambito di una ristrutturazione volta a ridurre del 20% la sua capacita produttiva globale. «L'azienda prevede di trasferire e integrare la produzione di veicoli dallo stabilimento di Oppama» in un sito vicino a Fukuoka (ovest del Giappone) e «cessera la produzione a Oppama alla fine dell'anno fiscale 2027», ovvero nel marzo 2028, ha precisato Nissan. Nel 2024-2025 Nissan ha registrato una perdita netta annuale colossale pari a 4,1 miliardi di euro, in particolare a causa dei costi legati al piano di risanamento avviato dall'azienda.

Fortemente indebitato, non redditizio e minato dal calo delle vendite nei suoi mercati chiave, il costruttore aveva annunciato a novembre l'intenzione di ridurre del 20% la sua capacita produttiva totale. Nissan ha precisato che intende ridurre il numero dei suoi stabilimenti di produzione di veicoli da 17 a 10 entro la fine dell'esercizio 2027, per riportare a 2,5 milioni di veicoli all'anno la sua capacita produttiva (esclusa la Cina). Il gruppo giapponese ha inoltre annunciato l'obiettivo di tagliare 20.000 posti di lavoro in tutto il mondo entro la stessa data. «Oggi Nissan ha preso una decisione difficile, ma necessaria. Non e stato facile (...) ma sono convinto che si tratti di un passo essenziale per superare le sfide attuali», ha commentato il ceo, Ivan Espinosa, nominato per orchestrare il piano di risanamento.

Il trasferimento della produzione e «la soluzione piu efficace, tenendo conto delle capacita, della redditivita e del potenziale di investimento», ha affermato Nissan, assicurando che altre attivita - ricerca e sviluppo, crash test - continueranno a Oppama. I dipendenti attualmente impiegati nello stabilimento di Oppama continueranno a lavorare fino alla fine dell'esercizio 2027, mentre il loro futuro sara oggetto di discussioni con le organizzazioni sindacali. Inaugurato nel 1961, lo stabilimento di Oppama ha prodotto finora circa 17,8 milioni di veicoli in totale.