Nissan con Wayve e Uber per realizzare un Robotaxi. Partirà progetto pilota a Tokyo con la nuova Leaf entro l'anno

In base ad un memorandum d'intesa firmato da Nissan, Wayve e Uber, in merito allo sviluppo di Robotaxi, entro l'anno sarà avviato un progetto pilota a Tokyo che utilizzerà la Nissan Leaf dotata di software di guida autonoma Wayve AI Driver, che sarà reso accessibile gli utenti tramite l'app Uber. Questa collaborazione, la prima di Uber per i veicoli a guida autonoma in Giappone, rientra nel programma globale di Robotaxi di Wayve e Uber, con cui questa tipologia di servizi sarà sviluppata in più di dieci città nel mondo, tra cui Londra. Inizialmente, le vetture a guida autonoma avranno a bordo un operatore di sicurezza addestrato.

Inoltre, Tokyo, con il traffico intenso e le infrastrutture articolate, rappresenterà un banco di prova complesso per il software Wayve AI Driver, progettato per apprendere dai dati reali e adattarsi a nuove strade e contesti urbani senza l'uso di mappe HD. «Nissan è orgogliosa di contribuire a un nuovo capitolo dell'innovazione nella mobilità - ha affermato Ivan Espinosa, presidente & ceo di Nissan Motor Co., Ltd. - l'unione tra la tecnologia AI di Wayve, la rete Uber e i veicoli Nissan rappresenta una concreta dimostrazione della nostra capacità di trasformare la nostra visione in realtà: rendere la mobilità intelligente parte della vita quotidiana».