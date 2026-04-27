Nissan, i conti migliorano: rivede al rialzo le previsioni finanziarie per l'anno fiscale 2025

Nissan Motor Co., Ltd. ha annunciato oggi la revisione delle previsioni finanziarie per l'intero anno fiscale 2025, concluso il 31 marzo 2026. L'aggiornamento riflette un miglioramento rispetto alle previsioni comunicate il 12 febbraio 2026. In particolare, la revisione riguarda il miglioramento dell'utile operativo per l'anno fiscale 2025 che passa dalla precedente previsione di perdita di 60 miliardi di yen a un utile positivo di 50 miliardi di yen. Le principali motivazioni sono l'impatto positivo una tantum derivante dalle modifiche alla normativa statunitense sulle emissioni, i benefici legati alle iniziative di riduzione dei costi correnti e gli effetti favorevoli dei tassi di cambio.

I ricavi netti per l'anno fiscale 2025 sono ora stimati a 12 trilioni di yen, sostenuti dal contesto valutario favorevole. Anche l'utile netto e previsto in miglioramento, con una riduzione della perdita da 650 miliardi di yen a 550 miliardi di yen. La previsione del flusso di cassa del business automotive si conferma positiva nella seconda meta dell'anno fiscale, in linea con le stime. Si prevede una posizione di cassa netta automotive superiore a 1 trilione di yen a fine anno fiscale, a conferma di una solida posizione di liquidita. Nissan pubblichera i risultati finanziari dell'intero anno fiscale 2025 il prossimo 13 maggio 2026.