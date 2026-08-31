Nissan e Honda sempre più “vicine”: accordo su software e centraline comuni destinati ai veicoli di nuova generazione

Nissan e Honda sono sempre più “vicine”: infatti le due case automobilistiche giapponesi hanno annunciato un accordo di sviluppo congiunto per standardizzare centraline elettroniche e programmi di controllo destinati ai veicoli di nuova generazione 'definiti dal software' (Sdv). Nissan e Honda puntano ad applicare già dal 2029 sulle proprie vetture questa architettura elettrica ed elettronica, che integra le centraline elettroniche e il software, sviluppati congiuntamente. Standardizzando queste tecnologie di base, le due case «mirano a sfruttare le loro competenze ingegneristiche e le risorse di sviluppo combinate, per migliorare l’efficienza, accelerare l’innovazione e rafforzare la competitività grazie alla riduzione dei costi di sviluppo e a maggiori economie di scala».

Ma l'annuncio su questa partnership strategica evidenzia un percorso di possibile integrazione sempre più stretto: infatti Nissan e Honda - si sottolinea - continuano a esplorare opportunità di collaborazione in diversi ambiti, per accelerare il percorso verso la carbon neutrality e contribuire a realizzare un futuro senza vittime della strada. Non solo: in prospettiva le due case «continueranno a valorizzare i rispettivi punti di forza, a esplorare opportunità di valore aggiunto e ad approfondire la collaborazione per offrire vantaggi concreti ai Clienti e alla società".