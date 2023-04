Nissan, entro il 2026 costo dei nostri veicoli elettrici sarà pari a quello con motori termici

Nissan presenta X-in-1, il nuovo approccio allo sviluppo di propulsori elettrificati per rendere i motori Nissan 100% elettrici ed e-POWER ancora più competitivi grazie alla condivisione e modularità dei loro componenti principali. Con X-in-1, entro il 2026 i costi di sviluppo e produzione si ridurranno del 30% rispetto al 2019 e il costo dei modelli Nissan e-POWER sara pari al costo dei modelli con motore termico tradizionale, divenendo cosi ancora più attrattivi per un maggior numero di clienti. Inoltre, l’adozione di batterie allo stato solido a partire dal 2028 - che costeranno la metà e si ricaricheranno in un terzo del tempo rispetto alle batterie attuali - garantirà a Nissan un ulteriore vantaggio competitivo. «X-in-1 e frutto dell’esperienza Nissan nei motori elettrici - si legge in una nota - maturata a partire dal 2010 - anno di lancio di LEAF - e messa a supporto dei successivi sviluppi di tecnologie di elettrificazione, che hanno portato al lancio di e-POWER nel 2016, di fatto un elettrico senza spina, con un motore elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia».

Nel sistema e-POWER il motore principale e quello elettrico, l’unico deputato a muovere la vettura in ogni condizione di guida - a differenza di tutti gli altri propulsori elettrificati presenti sul mercato - mentre il motore termico ha un ruolo supplementare. Oltre al piacere di guida tipico degli EV, con accelerazione brillante, una coppia subito disponibile ad ogni regime e la silenziosità, e-POWER permette di adottare tecnologie come e-Pedal Step - per accelerare e rallentare usando un solo pedale - e e-4ORCE - il sistema di trazione integrale con due motori elettrici, uno su ogni asse, e un sistema di regolazione dell’azione frenante sulle singole ruote. Tecnologie che offrono massimo comfort e piacere di guida, unitamente al pieno controllo e sicurezza in ogni condizione. Nissan ha quindi realizzato un prototipo di propulsore 100% elettrico denominato 3-in-1, costituito da 3 componenti: motore, inverter e riduttore, e un prototipo di e-POWER denominato 5-in-1, costituito da 5 componenti: motore, inverter, riduttore, generatore e moltiplicatore.