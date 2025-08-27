Nissan, il fondo pensioni di Mercedes vende la sua quota del 3,8% per 279 milioni di euro

La Mercedes-Benz Pension Trust EV, ovvero il fondo pensione della casa automobilistica tedesca, ha venduto la propria quota in Nissan (3,8%) per 47,83 miliardi di yen (325 milioni di dollari o 279 milioni di euro), pari ad un valore per azione di 341,3 yen per azione, con uno sconto del 5,98% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì pari a 363 yen.

L’operazione, riportata dall’agenzia Reuters, ha avuto un impatto sul titolo Nissan che è sceso fino a 339 yen stabilizzandosi senza ulteriori scossoni e, in ogni caso, ad un valore generalmente superiore a quello raggiunto degli ultimi mesi dove si era spinto fino a 303 yen in giugno. L’operazione rappresenta per Mercedes un’ottimizzazione dopo che le due case hanno abbandonato ogni forma di collaborazione industriale e l’eliminazione di un cespite che sta producendo perdite.

Per Nissan si tratta invece di un ulteriore grattacapo per la propria situazione finanziaria e debitoria alla quale il nuovo ceo Ivan Espinosa sta cercando di mettere riparo con il piano Re:Nissan. Le ulteriori perdite per 671 miliardi di yen registrate nell’ultimo trimestre, i dazi con gli USA e la vendita della propria quota da parte di Mercedes, che rappresenta un segnale di sfiducia verso i mercati, sono uno scoglio in più da superare per la casa giapponese in crisi di identità e di vendite.

Il calo della capitalizzazione di Nissan è un problema anche per Renault, alleato storico della casa giapponese: nell’ultimo bilancio la casa francese ha infatti dovuto contabilizzare 9,5 miliardi di euro di perdita nel 2024 ai quali ha dovuto aggiungere altri 2,2 miliardi nel primo trimestre del 2025, sempre a causa del calo del titolo. La partecipazione incrociata tra i due costruttori è scesa in marzo dal 15% al 10% mentre dal 2023 Renault controlla un’ulteriore 19% attraverso un trust.