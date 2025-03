Nissan, il futuro parla elettrico: quest’anno arrivano le nuove Micra e Leaf, nel 2026 tocca alla Juke

TOKYO – Nissan ha tracciarono la sua rotta verso un’elettrificazione sempre più spinta dell’intera gamma. Questo il futuro della Casa giapponese che è stato raccontato dal nuovo CEO Ivan Espinosa. Mobilità sostenibile con il ritorno di due nomi iconici del marchio di Yokohama: la Micra e la Leaf, che assumono il ruolo di pilastri fondamentali del rilancio della Nissan nel segmento delle vetture di piccole e medie dimensioni. A questo si aggiungerà il sistema e-Power di terza generazione e, puntando lo sguardo al 2026, l’arrivo della nuova Juke.

I riflettori, come prevedibile, sono tutti sulla nuova Micra. Completamente elettrica, la citycar nipponica punta a rinverdire i fasti del passato. Eletta Auto dell’Anno nel 1993, la Micra riscosse un enorme successo tra gli anni ’90 e l’inizio del nuovo Millennio. La piccola di Nissan porta quindi un'eredità davvero importante. Anche per questo il design ricopre un ruolo fondamentale tanto da presentare una reinterpretazione in chiave retrofuturisticha che richiama molto le versioni che hanno calcato le strade a cavallo tra i due millenni.

Progettata dal Nissan Design Europe di Londra, la Micra sarà costruita sulla piattaforma AmpR Small, la stessa della Renault 5, condividendo anche lo stabilimento ElectriCity di Douai, in Francia. Come la sua progenitrice, la Micra promette di essere una citycar agile e pratica, ma con un carattere più deciso rispetto alle generazioni precedenti. Se i richiami al passato non mancano, con dettagli estetici che omaggiano le versioni storiche, sotto la carrozzeria troviamo esclusivamente motorizzazioni elettriche. Due le opzioni di batteria, da 40 e 52 kWh, che garantiscono un'autonomia di oltre 400 km rendendola, quindi, una scelta convincente non solo per la mobilità urbana.

Più radicale il cambio della Leaf. Giunta alla terza generazione, la Nissan si trasforma in un crossover moderno e grintoso. Realizzata sulla piattaforma modulare CMF-EV, condivisa con il SUV Ariya, la nuova Leaf combina un design rinnovato con soluzioni tecnologiche avanzate, come il propulsore EV "3-in-1" di Nissan, progettato per migliorare sia l’efficienza che l'autonomia complessiva.

Della Ariya, la Leaf adotta anche il nuovo linguaggio stilistico a partire dalla firma luminosa LED. Non mancano cerchi da 19” e un tetto panoramico ma, soprattutto, forme efficienti dal punto di vista aerodinamico tanto da garantire un CX di 0,25. Nissan con la Leaf punta a mantenere il ruolo di protagonista tra le elettriche compatte, tanto che prevede un investimento di oltre un miliardo di Sterline nello stabilimento britannico di Sunderland, parte del progetto EV36Zero, per creare un ecosistema di produzione di veicoli elettrici all'avanguardia, combinando auto, batterie ed energia rinnovabile.

Ma l'impegno di Nissan nella transizione energetica non si limita alle auto completamente elettriche. Accanto ai nuovi modelli a batteria, la casa giapponese continua a sviluppare e migliorare la tecnologia e-Power. Fiore all’occhiello della Casa di Yokohama, si tratta del sistema ibrido giunto alla terza generazione che combina un motore elettrico, per la trazione, con un motore termico dedicato esclusivamente alla generazione di energia.

Questa soluzione, molto apprezzata anche nel nostro mercato nazionale, permette di offrire un'esperienza di guida assimilabile a quella di un'auto elettrica, senza la necessità di ricariche esterne. Il nuovo sistema e-Power debutterà inizialmente sulla Qashqai e, in un secondo momento, verrà esteso agli altri modelli consolidando, così, l'offerta di Nissan nel panorama delle vetture ibride ad alta efficienza.

Infine, l'offensiva elettrica del marchio si completa con la nuova Juke, prevista per il 2026 esclusivamente in versione a batteria. Ispirata alla concept car Hyper Punk, la Juke EV punta a rivoluzionare il segmento dei B-SUV elettrici con un design avveniristico e soluzioni tecnologiche innovative.

Con queste novità, Nissan dimostra di voler giocare un ruolo da protagonista nella transizione verso una mobilità sostenibile. Le nuove Micra e Leaf incarnano l'evoluzione dell'auto elettrica secondo la visione giapponese, mentre l'aggiornamento dell'e-Power e l'arrivo della Juke EV consolidano una strategia che guarda ad un futuro sempre più sostenibile e a zero emissioni.