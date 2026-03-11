Nissan, George Leondis nominato dal primo aprile nuovo direttore finanziario del Gruppo

Nell'imminenza della conclusione dell'anno fiscale in Giappone, Nissan ha annunciato che George Leondis dal primo aprile sarà il nuovo direttore finanziario, in sostituzione del dimissionario Jérémie Papin che resterà però in azienda fino a metà maggio per garantire una transizione graduale. Leondis, 56 anni, conosce profondamente la struttura del Gruppo ma anche il settore della finanza. E' infatti entrato in Nissan nel 2004 percorrendo una articolata carriera in diverse consociate. Ma agli inizi della sua esperienza personale ha lavorato presso la società di consulenza e revisione PwC. Prima di far parte del management di Nissan Motor Corp nel 2022 Leondis è stato fino al 2024 cvp con responsabilità per product, r&d, manufacturing control. Tra il 2024 e il 2025 è stato svp per la finanza e successivamente (prima di prendere l'attuale posizione di cfo globale) responsabile delle finanze delle operazioni industriali, investimenti sui prodotti, capex e partnerships.

Nel suo curriculum c'è la posizione di cfo e senior vice presidente di Nissan per la regione Amieo (Africa Middle East India Europe Russia Oceania) dal 2020 al 2022. In precedenza - tra il 2019 e il 2020 - è stato cfo di Nissan Europa, posizione a cui era arrivato dalla Cina dove ricopriva la carica di presidente della Dongfeng Nissan Auto Finance (2017 - 2019) e da Hong Kong dove era vp responsabile della finanza di Infiniti. Eccetto in una parentesi tra il 2010 e il 2013 trascorsa Gm (come general manager corporate strategy ed M&A in Giappone) Leondis era arrivato la prima volta in Nissan come direttore esecutivo dei Financial Services Australia Pty Ltd (2027-2010) posizione preceduta da quella di financial controller di Nissan Motor Company Australia /(2004 - 2007).