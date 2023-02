Nissan e Iberdrola insieme per la mobilità elettrica. Arriva il pacchetto Smart Mobility per i clienti dei veicoli EV

Grazie ad una partnership con Iberdrola, Nissan intende incrementare la diffusione della mobilità elettrica in Italia La Casa giapponese propone a chi acquista i suoi veicoli a batteria, LEAF, Ariya, e Townstar EV, il pacchetto Smart Mobility all inclusive di Iberdrola. Questo comprende una stazione di ricarica elettrica Wallbox Pulsar Plus e l’installazione del dispositivo. Inoltre, la Wallbox Pulsar Plus può essere integrata con il Powerboost, disponibile in opzione, che consente di modulare la corrente destinata alla ricarica della vettura, in base ai consumi domestici. Non manca un’app dedicata per gestire e programmare la ricarica. In seguito alla scelta del pacchetto Smart Mobility, i clienti Nissan possono usufruire di una serie di vantaggi Iberdrola: dagli sconti in bolletta alle scontistiche sui prodotti Smart Solutions.

L’impegno di Nissan verso la sostenibilità è sottolineato anche dalla version speciale di Ariya e-4ORCE, che sarà impegnata in un viaggio di 27.000 km dal Polo Nord al Polo Sud. Il Suv elettrico, che affronterà temperature comprese tra i -30⁰C e 30⁰C, presenta motore, batteria e trazione integrale e-4ORCE modificati. All’esterno è stata rinforzata mediante sospensioni specialistiche e passaruota adattati per ospitare gli pneumatici BF Goodrich da 39 pollici. Per ricaricare la batteria nelle regioni polari, il team impegnato nel viaggio utilizzerà un innovativo sistema ad energia rinnovabile, un prototipo trainabile che comprende una turbina eolica e pannelli solari. Tra gli equipaggiamenti, inoltre, figurano anche un drone, con piattaforma di lancio sul tetto della vettura, e una macchina del caffè integrata.