Nissan sta valutando di portare sul mercato domestico giapponese vetture ibride plug-in prodotte in joint venture in Cina, puntando su cicli di sviluppo più rapidi e costi di produzione più contenuti rispetto agli standard tradizionali. Secondo quanto riportato dal quotidiano Nikkei (e rilanciato da altre testate nipponiche), si tratterebbe della prima operazione di reverse import del gruppo dalla Cina verso il Giappone.

Perché Nissan guarda alle plug-in hybrid cinesi. Oggi Nissan non produce internamente vetture ibride plug-in e non ha modelli PHEV a listino in Giappone. Importare modelli già sviluppati e industrializzati in Cina permetterebbe al costruttore di colmare rapidamente questo vuoto tecnologico nella gamma domestica, sfruttando l'ecosistema locale di ricerca, componentistica e assemblaggio senza dover partire da zero. La mossa si inserisce in un quadro più ampio che vede altri costruttori giapponesi ricorrere a importazioni da stabilimenti esteri per ottimizzare la produzione e rispondere alle dinamiche dei mercati globali.

I due modelli allo studio per il mercato giapponese. Entrambi i veicoli presi in esame verrebbero realizzati da Zhengzhou Nissan, la joint venture tra Nissan e il gruppo cinese Dongfeng Motor:

SUV Terrano: Riprende una denominazione storica del marchio con un'impostazione da fuoristrada squadrato; l'arrivo in Giappone è ipotizzato entro la primavera.

Nuovo van NV200: Evoluzione del noto multispazio/veicolo commerciale, con spedizioni verso il Giappone attese a partire dal secondo semestre dell'anno fiscale 2027. L'obiettivo, sul fronte domestico, è rafforzare l'offerta di SUV con vocazione off-road e ampliare le opzioni elettrificate disponibili per i clienti giapponesi.

Cina come hub di esportazione nel pieno della ristrutturazione. La decisione arriva in una fase delicata per Nissan, impegnata in un percorso di ristrutturazione e alle prese con vendite deboli in Cina, frenate dal rallentamento economico e dalla forte concorrenza dei marchi locali. A metà novembre il gruppo ha rivisto al ribasso le previsioni di vendita 2026 nel Paese da 580.000 a circa 370.000–400.000 unità.

Per sostenere l'efficienza degli impianti locali, Nissan punta a trasformare la Cina in un polo strategico per l'export: Sfruttare linee produttive sottoutilizzate per recuperare efficienza industriale. Puntare a circa 200.000 veicoli esportati all'anno dalla Cina. Allargare i mercati di destinazione dagli attuali 2 Paesi fino a 70