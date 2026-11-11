Nissan in rosso nel trimestre, perdita di 245 milioni di euro. Previsioni di vendita globali ridotte tra 2,97 e i 3 ml di veicoli

L'aumento dei costi delle materie prime pesa sui conti di Nissan, che torna a chiudere in rosso un trimestre dopo la fase di risanamento avviata lo scorso anno, che punta a contenere i costi e a rilanciare la redditività. Nel trimestre luglio-settembre la casa auto giapponese ha registrato una perdita netta di 43,5 miliardi di yen, circa 245 milioni di euro, rispetto al passivo di 106,2 miliardi di yen del corrispondente periodo del 2025. L'utile operativo nel trimestre di riferimento è precipitato del 95,9% a 2,1 miliardi di yen, mentre il fatturato è cresciuto dell'8,2% a 3.110 miliardi di yen (17,5 miliardi di euro). Per l'intero anno fiscale che si chiuderà a marzo 2027, Nissan ha confermato le previsioni sugli utili, con un risultato netto atteso a 20 miliardi di yen.

L'azienda ha inoltre mantenuto invariata la stima di utile operativo a 200 miliardi di yen, pari a 3,4 volte il dato dell'anno precedente, su ricavi di 13.000 miliardi di yen, in aumento dell'8,3%. Nissan ha invece ridotto le previsioni di vendita globali per l'intero esercizio a un intervallo compreso tra 2,97 e i 3 milioni di veicoli, rispetto ai 3,15 milioni indicati in precedenza. Nel semestre che va da aprile a settembre i volumi globali sono calati del 4,7% su base annua a 1,41 milioni di veicoli, con un calo del 15% in Cina a 237.000 unità. Le vendite nel mercato interno giapponese sono cresciute del 6,3% a 197.000 veicoli, mentre negli Stati Uniti sono aumentate del 5,5% a 469.000 unità. Il risultato si colloca in un quadro ancora impegnativo per i costruttori giapponesi, dicono gli analisti, tra pressione sui costi di produzione e la concorrenza dei produttori locali in Cina.