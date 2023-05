Nissan Italia, anno record con 32.769 vendite e quota 2,6%. Consegne elettrificate + 144%, grazie anche a 5 nuovi modelli

Ottimi risultati dell’offensiva commerciale più importante della storia di Nissan che è stata lanciata in Italia nell’ultimo anno, con l’introduzione sul mercato di ben cinque nuovi modelli elettrificati. Le vendite totali, rafforzate dall’arrivo di Juke Hybrid, Qashqai e X-Trail con tecnologia e-Power e dei due nuovi modelli 100% elettrici, il crossover Ariya e il commerciale leggero Townstar, sono arrivate nell’anno fiscale 2022 (che in base alla normativa giapponese viene calcolato fra aprile 2022 e marzo 2023 a 32.769 unità. La crescita è stata del 19% rispetto ai 12 mesi precedenti e - poiché il mercato complessivo è cresciuto in quel periodo del 2,5%, Nissan Italia ha potuto aumentare così la sua quota di mercato arrivando al 2,1%. Nelle vendite a clienti privati, il canale più importante nel mercato italiano, Nissan ha ottenuto la sua migliore performance degli ultimi cinque anni con una quota del 2,6%, in aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente.

Significativa la crescita dei modelli Nissan Ev, e-Power, ibridi e mild hybrid, con volumi più che raddoppiati rispetto all’anno precedente, con aumento del 144%. Le 20.454 unità immatricolate in 12 mesi hanno permesso a Nissan di raggiungere una quota in questo ambito pari al 62% (+32% in 12 mesi) rispetto al mercato nazionale in cui l’elettrificato ha una quota del 40%. La strategia commerciale - sottolinea la nota di Nissan Italia - è in linea con la visione Nissan Ambition 2030, che prevede lo sviluppo sostenibile al livello globale con il lancio di 27 nuovi modelli elettrificati, di cui 19 modelli 100% elettrici, entro il 2030 e una quota di vendite elettrificate pari al 98% entro il 2026. «Si è appena concluso un anno storico per Nissan sia in termini di novità di prodotto che di risultati - ha dichiarato Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia - Ringrazio il team di Nissan Italia e la rete dei Concessionari per il lavoro profuso e per aver tenuto sempre fede ai principi di innovazione e sfida anche in un contesto di mercato non sempre facile». «Per l’anno in corso miriamo a crescere ancora sia nelle vendite che nell’offerta di modelli crossover elettrificati, anche con nuove soluzioni per i nostri clienti nella vendita e nel post vendita».