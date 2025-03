Nissan, Ivan Espinosa è in nuovo amministratore delegato. Rimpiazza Uchida, dopo il fallimento della fusione con Honda

Nissan Motor ha annunciato oggi che il Ceo, Makoto Uchida, lascerà l'incarico a partire dall'1 aprile. Sarà sostituito dall'attuale Chief planning officer, Ivan Espinosa, che diventerà cosi il quarto Ceo in 8 anni della compagnia giapponese. Uchida paga lo scotto della mancata aggregazione annunciata in dicembre con la concorrente Honda, e poi frantumatasi in un mare di incomprensioni. Secondo quanto precisato dalla terza casa auto giapponese, Espinosa ha iniziato a lavorare per Nissan in Messico nel 2003 come specialista di prodotto dopo aver prestato servizio presso una azienda di ricerca specializzata nel settore automotive. Uchida rimarrà comunque nel board di Nissan fino all'assemblea degli azionisti di giugno. Il cambio al vertice avviene in seguito al crollo degli utili di oltre il 90% tra aprile e dicembre e alla chiusura definitiva alle trattative per la fusione con Honda, che avrebbe creato il terzo gruppo automobilistico al mondo.

Secondo il piano iniziale presentato a dicembre, le due case automobilistiche avrebbero dovuto fondersi sotto una holding entro il 2026, con l'obiettivo di ridurre i costi per lo sviluppo e la ricerca sui veicoli elettrici e del software, a fronte dell'ascesa delle principali rivali cinesi e statunitensi, tra cui BYD e Tesla, ma l'accordo è andato in fumo quando è emerso che Honda aveva imposto a Nissan concessioni considerate 'irricevibili' sulla propria autonomia di gestione, una premessa fondamentale per l'integrazione prevista. Lo scorso novembre, il costruttore nipponico ha presentato un piano di 9.000 esuberi e la riduzione della produzione globale del 20% come parte degli sforzi di ristrutturazione. Secondo gli analisti, tuttavia, Nissan potrebbe avere difficoltà senza una solida partnership, e non è da escludere una trattativa con il gigante taiwanese dell'elettronica Foxconn.

Nissan ha comunicato altri cambiamenti nel suo Top management. Guillaume Cartier, Chief Performance Officer e Presidente del Comitato Direttivo di AMIEO, avra un ruolo piu ampio che includera il marketing globale e l'esperienza del cliente. Eiichi Akashi, attualmente vicepresidente aziendale (CVP) della divisione Vehicle Planning and Vehicle Component Engineering, diventera direttore tecnico e amministratore delegato, succedendo a Kunio Nakaguro. Teiji Hirata, attualmente CVP della divisione Vehicle Production Engineering and Development, assumera il ruolo di Chief Monozukuri Officer e Executive Officer, responsabile della produzione e della gestione della catena di fornitura, succedendo a Hideyuki Sakamoto. Jeremy Papin, direttore finanziario, viene nominato anche amministratore delegato. Stephen Ma, presidente del comitato direttivo per la Cina, Mitsuro Antoku, responsabile della qualita, e Toru Ihara, responsabile delle risorse umane, manterranno i loro ruoli attuali. Oltre a Nakaguro, Sakamoto e Uchida, il 31 marzo altri dirigenti lasceranno i loro attuali incarichi: Asako Hoshino, Responsabile del marchio e dei clienti e Hideaki Watanabe, Direttore strategia e Affari societari.