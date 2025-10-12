Nissan: Massimiliano Messina nominato alla guida della regione AMIEO, per una nuova fase di crescita e trasformazione globale

A partire dal 1° ottobre 2025, Massimiliano Messina assumerà ufficialmente la guida della regione AMIEO di Nissan, un’area vasta e complessa che abbraccia Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania. Una nomina di peso, che consolida il percorso di crescita di un manager italiano con oltre venticinque anni di esperienza internazionale nei settori automotive, retail e manifatturiero, e che arriva in un momento cruciale per il marchio giapponese, impegnato nella trasformazione strategica del piano “Re:Nissan” e nel lancio di una nuova generazione di veicoli elettrificati.

Messina, che succede a Guillaume Cartier, attuale Chief Performance Officer globale, ricopre oggi il ruolo di Vice Chairperson e Senior Vice President, Chief Finance, Administration & Strategy per la stessa regione. La sua nomina a Chairperson rappresenta una scelta di continuità. Nissan punta su una figura interna che conosce a fondo la realtà di AMIEO e che negli ultimi anni ha contribuito in modo decisivo alla stabilità finanziaria e al miglioramento delle performance dell’azienda. Sotto la sua supervisione, la regione ha compiuto un importante passo avanti nella redditività e nel flusso di cassa operativo, raggiungendo obiettivi che la pongono in linea con la strategia di rilancio globale fissata entro l’anno fiscale 2026.

Nato e cresciuto a Milano, laureato in Economia e Gestione Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Messina ha costruito la sua carriera attraversando alcuni dei principali attori dell’industria mondiale. Dopo gli inizi in Deloitte e Sara Lee, ha ricoperto ruoli chiave in realtà come Delphi, General Motors, Holcim e Vivarte, fino a diventare partner e responsabile della divisione di ristrutturazione aziendale presso KPMG e PwC nel Regno Unito. Nel 2022 il suo ingresso in Nissan ha segnato il ritorno a un settore che conosce profondamente, questa volta con una responsabilità ancora più ampia: guidare la trasformazione finanziaria e digitale di un’intera macroregione.

In questi anni, Messina ha ideato e realizzato progetti di profonda revisione organizzativa in aree strategiche come Finanza, IT, Post-vendita e Acquisti, avvalendosi della collaborazione con partner tecnologici d’eccellenza per ottimizzare i costi e introdurre processi più agili e innovativi. Il suo contributo è stato determinante anche nel rafforzamento della partnership con Renault e Mitsubishi, affrontando i complessi costi di sviluppo dei prodotti congiunti e introducendo nuove soluzioni finanziarie capaci di sostenere la competitività dell’Alleanza.

Nel nuovo ruolo di Chairperson, Messina avrà la piena responsabilità delle operazioni Nissan in tre continenti, coordinando un team di oltre 13.000 dipendenti, cinque stabilimenti produttivi e una gamma di 26 modelli in vendita. Messina si è detto entusiasta della nuova sfida: «Sono onorato di assumere questa responsabilità in un momento così importante per Nissan. Sono orgoglioso di guidare un team che lavora instancabilmente sia per trasformare la nostra azienda che per fornire straordinari veicoli ai nostri clienti in tutta la regione AMIEO».

La sua leadership, basata su responsabilità e passione, si distingue per un approccio diretto e pragmatico, ma anche per la capacità di ispirare il team a muoversi in modo rapido e trasparente in un settore in continua evoluzione. Una filosofia che si sposa perfettamente con la visione a lungo termine di Nissan, “Ambition 2030”, che punta alla completa neutralità carbonica nel ciclo di vita dei prodotti e delle attività entro il 2050.

La regione AMIEO rappresenta per Nissan una delle sfide più complesse e allo stesso tempo più promettenti. Con 140 mercati coperti e una popolazione complessiva di 3,8 miliardi di persone, è un mosaico di culture, economie e priorità industriali, dove la capacità di adattamento e la coerenza strategica fanno la differenza. Qui Nissan continua a rafforzare la propria presenza con modelli iconici come Patrol e Qashqai, affiancati dalle nuove proposte elettriche come Micra e Ariya, simbolo della transizione verso una mobilità più sostenibile.

La prossima fase, guidata da Messina, sarà quella del consolidamento e dell’accelerazione. L’azienda si prepara infatti a lanciare quattro nuovi veicoli elettrici in Europa, portando avanti una strategia che unisce innovazione e redditività. L’obiettivo è chiaro: tornare a una posizione di forza sui principali mercati e rendere l’area AMIEO un pilastro determinante per il futuro del marchio.