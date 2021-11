Nissan, oltre metà delle vetture elettriche entro il 2030. Investimento da 15,5 miliardi di euro nei prossimi 5 anni

TOKYO - Oltre la metà delle automobili prodotte dalla Nissan a livello globale entro il 2030 saranno elettriche. Lo ha comunicato la terza casa giapponese per volumi di vendita, confermando la tendenza dei produttori auto a raggiungere una progressiva riduzione delle emissioni di carbonio. Nissan investirà circa 2.000 miliardi di yen, l’equivalente di 15,5 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, e prevede di presentare almeno 23 modelli con motore elettrico, inclusi i veicoli ibridi. L’amministratore delegato, Makoto Uchida, ha spiegato come l’azienda intenda trasformarsi in “una compagnia sostenibile”. Nello specifico, in Europa le macchine elettriche contribuiranno al 75% del fatturato entro l’anno fiscale 2026. Una stima superiore a quella del mercato giapponese, con il 55%, in Cina al 40% e negli Stati Uniti, pari al 40% di tutte le autovetture prodotte entro il 2030.

Al pari di Nissan, anche la Toyota ha comunicato di voler commercializzare 8 milioni di veicoli elettrici entro il 2030, dei quali 2 milioni di motori a idrogeno e batterie agli ioni di litio, mentre Honda prevede che l'intera gamma dei suoi veicoli sia ecologicamente sostenibile entro il 2040.