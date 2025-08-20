Nissan, partnership con Licap per batterie stato solido: prime auto con tecnologia Assb in vendite da 2028

Nissan ha annunciato la partnership con LiCAP Technologies, con sede negli Stati Uniti, per lo sviluppo di una tecnologia di processo produttivo di elettrodi catodici per batterie allo stato solido (Assb). La nuova collaborazione e finalizzata alla messa a punto di un processo di produzione a secco per gli elettrodi catodici, estremamente vantaggioso per la realizzazione e la commercializzazione delle Assb. Rispetto agli elettrodi convenzionali prodotti con utilizzo di solvente, quelli realizzati a secco non necessitano di essiccazione e di recupero del solvente, riducendo significativamente i costi e l'impatto ambientale. Tuttavia, in vista della futura adozione su larga scala del processo a secco, il raggiungimento di un'elevata efficienza produttiva rimane una sfida importante.

Secondo la nota di Nissan, «la tecnologia Activated Dry Electrode, di proprieta di LiCAP, offre vantaggi significativi in termini di efficienza e prestazioni rispetto ai metodi tradizionali e la partnership con LiCAP segna per Nissan un passo importante verso la realizzazione di veicoli elettrici di nuova generazione equipaggiati con ASSB ad alte prestazioni e accessibili». Nissan, che ha avviato la produzione pilota di batterie allo stato solido nel gennaio 2025, prevede di lanciare veicoli elettrici con Assb sviluppate internamente entro l'anno fiscale 2028 «e sta massimizzando gli sforzi di ricerca e sviluppo per raggiungere questo obiettivo».