Nissan, per Ghosn udienza preliminare l'8 gennaio. Prima apparizione pubblica dall'arresto

TOKYO - L'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, potrebbe dover presentarsi all'udienza al tribunale di Tokyo il prossimo martedì, in quella che sarebbe la prima apparizione pubblica dal giorno del suo arresto, il 19 novembre. La procedura è stata avviata dopo la richiesta dell'avvocato difensore di Ghosn, dalla quale di norma non possono trascorrere oltre 5 giorni per accordare all'imputato un'udienza preliminare.

L'ex tycoon 64enne era stato arrestato assieme ad uno dei direttori esecutivi, Greg Kelly, con l'accusa di aver sottostimato i suoi compensi per un totale di 9 miliardi di yen, circa 80 milioni di dollari, in un periodo compreso tra il 2010 e il 2017, oltre a una serie di illeciti finanziari, tra cui abuso di fiducia. Lo scorso 31 dicembre la corte distrettuale ha approvato la richiesta del pubblico ministero di allungare il fermo fino all'11 gennaio.