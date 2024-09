Nissan riacquista da Renault azioni per il 5% del capitale. Buy back da 509,1 milioni euro

Nissan Motor, in seguito alla delibera del consiglio di amministrazione del 26 settembre 2024, ha annunciato l'acquisizione di azioni proprie cedute da Renault e l'annullamento delle proprie azioni. Questa terza operazione fa seguito al completamento di due acquisizioni, avvenute rispettivamente il 13 dicembre 2023 e il 28 marzo 2024. Il costruttore nipponico ha ricevuto da Renault la conferma della vendita di una parte delle azioni Nissan - sono 95.473.600 - detenute in un trust francese e che sono pari a circa il 5,0% del capitale sociale di Nissan. Ciò avvalendosi del diritto di prima offerta concordato con Renault nell'ambito del nuovo accordo di alleanza.

L'operazione rientra nell'ambito del programma di buy back azionario annunciato da Nissan il 26 settembre 2024 che si conclude oggi 27 settembre. Nissan ha comunicato la decisione di annullare le azioni acquisite, con effetto accrescitivo per gli azionisti. Nella sua nota la casa di Yokohama precisa che la transazione del valore di 79.850.965.600 yen (pari a circa 509,1 milioni di euro) sarà finanziata, utilizzando la posizione di cassa netta di Nissan. Questa decisione è in linea con l'impegno di Nissan per migliorare i rendimenti per gli azionisti e l'efficienza del capitale, mantenendo le risorse finanziarie necessarie per realizzare i piani aziendali.