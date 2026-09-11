Nissan riorganizza la produzione in Giappone. Target a un milione di unità all'anno (+40%), minivan a Tochigi

Prosegue a passo spedito la riorganizzazione produttiva della Nissan nel tentativo di migliorare efficienza e redditività. La casa auto giapponese trasferirà la produzione di due modelli di minivan dagli stabilimenti delle controllate nel sud-ovest del Paese al proprio impianto di Tochigi, a nord di Tokyo, dove il tasso di utilizzo della capacità è calato anche per il rallentamento della crescita del mercato dei veicoli elettrici. Nello specifico, Nissan prevede di completare entro pochi anni il passaggio della produzione della Serena, oggi realizzata da Nissan Motor Kyushu, e dell'Elgrand di fascia alta, prodotta da Nissan Shatai Kyushu.

I due stabilimenti si trovano a Kanda, nella prefettura di Fukuoka. Tochigi è attualmente la base produttiva Nissan per i veicoli elettrici, inclusa la Leaf, e assembla anche vetture a benzina di prezzo più elevato come la sportiva Fairlady Z. Nell'esercizio chiuso lo scorso marzo l'impianto ha prodotto circa 30.000 veicoli, e l'arrivo dei due minivan dovrebbe aumentarvi sensibilmente i volumi. L'obiettivo, secondo l'azienda, è migliorare l'efficienza concentrando la produzione di modelli simili in ciascun impianto.

Nissan punta in futuro a produrre in Giappone circa un milione di unità all'anno, circa il 40% in più rispetto all'esercizio 2025, sostenuta dalla crescita del mercato interno e delle esportazioni. Il gruppo sta portando avanti una ristrutturazione che prevede la chiusura di sette stabilimenti in Giappone e all'estero, tra cui l'impianto di Oppama a Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, le cui attività dovrebbero essere trasferite a uno stabilimento di Nissan Motor Kyushu. La società con sede a Yokohama prevede inoltre di chiudere lo stabilimento Shonan della controllata Nissan Shatai, a Hiratsuka, sempre a Kanagawa.