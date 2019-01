Nissan, Saikawa: «Nessuna richiesta fusione con Renault». Nuovo presidente esclude avanzamento trattative

TOKYO - Il nuovo presidente della Nissan, Hiroto Saikawa, non è a conoscenza di alcun piano che prevede l’integrazione della casa auto nipponica con la partner francese Renault. Lo ha affermato lo stesso Aikawa, rispondendo alle recenti segnalazioni dalla stampa sulle presunte richieste di Parigi per la realizzazione di una fusione tra le due compagnie. Una proposta - spiegano i media giapponesi - che non sarebbe bene accolta dalla Nissan, che al contrario cerca di riequilibrare l’intesa. Il governo francese è il principale azionista di Renault con il 15% del capitale, mentre l’azienda d’oltralpe controlla il 43% della Nissan, con diritti di voto.

La Nissan invece, sebbene contribuisca a gran parte della redditività del gruppo, possiede appena il 15% della casa francese. «Ad ogni modo - ha continuato ancora Saikawa - le trattative non hanno raggiunto ancora il punto cui le due aziende possono discutere una revisione del capitale sociale». Il dirigente nominato all’indomani del licenziamento di Carlos Ghosn, ha proseguito ricordando che il Cda di Renault deve ancora decidere sulla nuova gerarchia di comando, e solo su quella base di equità le discussioni potranno proseguire nella giusta direzione.