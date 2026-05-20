Nissan valuta il ridimensionamento della produzione nello storico impianto di Yokohama

Nissan valuta il ridimensionamento del proprio stabilimento di Yokohama, nella prefettura di Kanagawa, dove vengono prodotti motori e gruppi propulsori per alcuni dei suoi modelli principali. Lo anticipa l'agenzia Kyodo che cita fonti a conoscenza del dossier, precisando che le trattative sono ancora ad uno stadio iniziale. Lo stabilimento di Yokohama, città natale di Nissan, ha una storia simbolica, spiega la Kyodo. Inaugurato nel 1935, fu il primo impianto giapponese di produzione automobilistica di massa, coprendo l'intera filiera, dalla componentistica all'assemblaggio finale. Attualmente impiega circa 3.000 addetti e ha una capacità produttiva annua di circa 470.000 unità di sistemi di propulsione, tra elettrici ed ibridi, destinati tra l'altro alla Note, vettura di punta del gruppo nel segmento delle auto compatte.

La società si è limitata a dichiarare di non avere «piani concreti da annunciare al momento», precisando che ogni decisione definitiva dipenderà dalla valutazione delle normative ambientali globali e dell'andamento della domanda automobilistica. Il possibile taglio si inserisce in un piano di risanamento già avviato lo scorso anno che il quarto costruttore del Sol Levante sta attuando per tornare alla redditività, e che prevede la chiusura di sette stabilimenti produttivi tra Giappone ed estero e l'eliminazione di 20.000 posti di lavoro a livello globale entro il prossimo anno. Tra le misure già confermate: la cessazione della produzione nello stabilimento di Oppama, a sud ovest di Tokyo, sempre entro la fine del 2027, con trasferimento delle attività a un impianto nel sud del Paese; e la chiusura, entro marzo del prossimo anno, dell'impianto di Hiratsuka della controllata Nissan Shatai. Sul fronte dei sistemi di propulsione, Nissan dispone di un secondo impianto nazionale a Iwaki, nella prefettura di Fukushima, specializzato nella produzione di motori per modelli come la Skyline, con una capacità annua di 83.000 unità.