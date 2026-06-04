Nissan valuta la possibilità di produrre auto per Chery in GB nello stabilimento di Sunderland

Nissan Motor Co. ha dichiarato che sta valutando la possibilità di produrre auto per la casa automobilistica cinese Chery presso il suo stabilimento di Sunderland, in Gran Bretagna. La società giapponese ha comunicato di aver firmato un memorandum d'intesa con Chery International UK per valutare la produzione di auto Chery nello stabilimento, a partire dall'anno fiscale 2027. Lo stabilimento di Sunderland produce principalmente i modelli Juke e Qashqai destinati al mercato europeo.

A maggio, Nissan ha annunciato un piano per consolidare le due linee di produzione dello stabilimento in una sola, al fine di valutare opportunità per un migliore utilizzo dell'impianto, dato che i tassi di utilizzo sono bassi. In base al memorandum d'intesa non vincolante, Nissan manterrà la piena proprietà dello stabilimento e l'impiego di tutto il personale. «Non vediamo l'ora di collaborare con Chery International UK nei prossimi mesi per definire una soluzione ottimale per entrambe le aziende», ha dichiarato Nissan in un comunicato.