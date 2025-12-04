Nissan valuta mega bonus ai dipendenti per spostare la produzione da Oppama a Kyushu

La Nissan sta valutando di offrire ai dipendenti dello stabilimento di Oppama, a sud di Tokyo, un compenso straordinario pari a quattro o cinque anni di stipendio in cambio del trasferimento volontario alla sua controllata Nissan Motor Kyushu, nel sud-ovest del Giappone. Lo riferiscono fonti a conoscenza delle trattative, citate dall'agenzia Kyodo, spiegando che l'incentivo - proposto al sindacato aziendale lo scorso mese - segue l'annuncio di luglio con cui Nissan ha confermato la cessazione della produzione di veicoli a Oppama, nella prefettura di Kanagawa, prevista per il 2028. Le attività produttive verranno trasferite presso lo stabilimento Kyushu di Fukuoka, nel quadro di un più ampio piano di riorganizzazione industriale.

L'obiettivo dichiarato di Nissan è trattenere forza lavoro specializzata: la fabbrica di Oppama, che assembla modelli di segmento B, impiega circa 2.400 persone. L'importo del bonus sarà calibrato in base allo stipendio base, all'età, al ruolo e alla situazione familiare del dipendente, nel tentativo di mitigare l'impatto economico del trasferimento, rivelano le fonti. Il sindacato esaminerà nei dettagli la proposta prima di avviare negoziati formali con la direzione nel corso del prossimo anno. Nei risultati pubblicati lo scorso mese, tra aprile e settembre Nissan ha registrato un rosso di quasi 222 miliardi di yen (1,25 miliardi di euro), e una perdita operativa semestrale di 27,6 miliardi di yen. Il piano strategico della terza casa auto nipponica prevede il taglio del 20% della capacità produttiva globale, la riduzione del portafoglio modelli del 20%, l'uscita da mercati non redditizi, e un maggior focus sulla sostenibilità e l'elettrificazione.