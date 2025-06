Nissan valuta la riduzione della partecipazione in Renault. Ricavato darà sostegno agli investimenti sui nuovi prodotti

La Nissan sta valutando di ridurre la propria partecipazione nella partner francese Renault, nell'ambito del piano di ristrutturazione dei costi e per dare sostegno agli investimenti sui nuovi prodotti. Lo anticipa il quotidiano economico giapponese Nikkei, che cita fonti vicine all'amministratore delegato Ivan Espinosa ricordando come già lo scorso marzo le due case auto avevano concordato di ridurre la quota minima di partecipazione reciproca al 10% dal 15%. La vendita di una quota del 5% di Renault consentirebbe a Nissan di raccogliere circa 100 miliardi di yen (600 milioni di euro) secondo le quotazioni attuali delle azioni, fondi che Nissan intende utilizzare per lo sviluppo di nuovi veicoli in un contesto che si fa sempre più critico, secondo quanto riportato dal Nikkei.

In base ai dati più aggiornati di Borsa, Nissan detiene attualmente il 15% della società francese e in base al nuovo accordo qualsiasi vendita di azioni deve essere coordinata con la controparte e prevede un diritto di prelazione, spiega il Nikkei. La notizia giunge all'indomani della fuoriuscita dell'ex amministratore delegato della azienda transalpina Luca de Meo, che si dedicherà a un ruolo dirigenziale fuori dall'industria automobilistica. «Se in futuro si dovesse procedere a una vendita di azioni, il ricavato dovrebbe essere destinato principalmente agli investimenti nello sviluppo dei prodotti. Tuttavia, al momento non sono state prese decisioni definitive», ha dichiarato Nissan in un comunicato.

Una vendita confermerebbe la volontà di un allentamento dei legami tra le due aziende dopo una partnership durata oltre 20 anni. Renault detiene separatamente una quota di Nissan in un fondo fiduciario francese, che è stata gradualmente venduta dal 2023, quando le due società hanno rivisto la loro alleanza, per consentire al produttore nipponico di aver una maggiore autonomia.