Nissan vuole vendere il quartier generale di Yokohama, favorita su tutte la private equity KKR

Il fondo di investimento KKR, attraverso la propria consociata giapponese KJR Management, sarebbe la favorita nell’acquisto del quartier generale di Nissan a Yokohama con un’offerta che si aggirerebbe intorno a 90 miliardi di yen pari a 523 milioni di euro e 610 milioni di dollari.

L’indiscrezione, raccolta da Reuters attraverso proprie fonti, non ha trovato conferme né presso Nissan né presso la private equity con sede a New York, ma si sa che l’accordo prevederebbe un lease-back di 10 anni, ovvero la possibilità da parte del costruttore giapponese di rimanere in affitto ancora per un decennio all’interno del complesso costato l’equivalente di 45 miliardi di yen (allora equivalenti a 415 milioni di euro) e che fu inaugurato nel 2009 alla presenza dell’allora ceo Carlos Ghosn in concomitanza con la presentazione del modello elettrico Leaf.

L’operazione permetterebbe di incamerare denaro fresco prezioso come l’acqua in questo momento per Nissan che è in profonda crisi e nell’esercizio del primo trimestre ha accumulato un’ulteriore perdita di 671 miliardi di yen mantenendo uno striminzito margine operativo dello 0,6%. Il nuovo ceo di Nissan, il messicano Ivan Espinosa, ha varato il piano Re:Nissan che prevede di risparmiare 3,4 miliardi di dollari entro il 2026 e, oltre alla vendita della sede di Yokohama, si prevedono esuberi per 20mila persone, la chiusura di 7 stabilimenti sui 17 esistenti e altri tagli.

si aggiunge anche un debito di 5,6 miliardi di dollari in scadenza per il prossimo anno e l’aggravio ulteriore dei dazi USA che Nissan ha valutato in 300 miliardi di yen, ovvero 1,75 miliardi di euro o 2 miliardi di dollari. Con questa operazione KKR proseguirebbe invece con il suo rafforzamento in Giappone dove ha già il 39% del proprio portafoglio Asia Pacifico e sta portando avanti un’intensa campagna acquisti, tra cui quella della Fui Soft per 4,4 miliardi di dollari e, prima ancora, quelle della divisione Chip Equipment di Hitachi e della Calsonic Kansei Corporation, rilevata anch’essa dalla Nissan nel 2017 e integrata con la CK Holdings nel Marelli Group dopo l’acquisizione della Magneti Marelli dalla FCA nel 2019.