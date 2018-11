Noleggio a Lungo Termine, cresce l’interesse per Sport Utility e Crossover

ROMA - A settembre il mercato del noleggio a lungo termine frena, ma non vanifica una cavalcata durata dall’inizio del 2018 che lo tiene in terreno positivo del 7%. Se per il mese di settembre, dopo le forzature dovute alle ultime vendite di auto immatricolabili senza i test WLTP di luglio e agosto, era previsto una importante diminuzione delle immatricolazioni, il canale continua a essere uno dei più promettenti per l’intero mercato grazie all’apertura ai privati e alle politiche delle case automobilistiche e degli operatori che vanno incontro alle nove esigenze di mobilità.

A settembre il mercato del noleggio a lungo termine ha fatto registrare 17.222 immatricolazione con un calo del 35,5% e 9.459 auto in meno rispetto allo stesso mese del 2017. Il dato però viene totalmente assorbito dalla performance dei primi nove mesi del 2018, che segna 212.728 immatricolazioni con una crescita del 7% e di 14.000 vetture rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un risultato positivo anche rispetto all’intero mercato e che dopo lo stop settembrino dovuto a un fenomeno circoscritto e ormai superato, dovrebbe tornare a crescere. Una crescita dovuta soprattutto all’ingresso sempre più forte dei privati nel canale, grazie anche agli operatori che hanno intuito le mutate esigenze dell’automobilista, un po’ meno interessato alla proprietà del veicolo e maggiormente interessato al possesso di un’automobile nuova e facilmente rinnovabile senza strascichi e incertezze del proprio usato, dopo gli anni del contratto, e soprattutto con una formula tutto compreso, con la rata che copre sia il possesso del mezzo che le coperture assicurative e la manutenzione.

Secondo una recente indagine Bain & Co. Infatti, le prime tre scelte che interessano il privato disposto a passare dalla proprietà di un’auto al noleggio a lungo termine sono nell’ordine, la comodità di avere una rata comprensiva di tutti gli oneri e i servizi, la chiarezza di avere costi predeterminati e infine, l’eliminazione dell’onere della svalutazione del proprio mezzo. E proprio su quest’ultimo onere, si stanno concentrando diverse case per conquistare nuovi clienti del noleggio a lungo termine, grazie ai servizi di valutazione e acquisizione del vecchio veicolo del cliente trasformato in maxi rata iniziale, in grado di abbattere il resto delle rate del nuovo contratto. Sulle scelte dei clienti del noleggio a lungo termine, nei primi nove mesi del 2018 ci sono stati grandi cambiamenti con la crescita dei modelli Suv e crossover rispetto a berline e station wagon.

Dietro la Fiat Panda, che resta saldamente al primo posto con 11.633 immatricolazioni ma ha registrato un calo di quasi tremila pezzi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è salita la Fiat 500X che con le sue 8.708 immatricolazioni registrate, è passata dal terzo al secondo con quasi mille vendite in più. Al terzo posto sale un altro crossover come Nissan Qashqai che fa un balzo di tre posizioni e novecento vetture in più rispetto al 2017. E troviamo altri due Suv e nello stesso tempo new entry nella classifica delle prime 10 posizioni. Al quinto posto spicca la performance dell’Alfa Romeo Stelvio con 6.061 pezzi immatricolati mentre al settimo troviamo Jeep Compass con 4.955. Escono invece dalla top ten la Renault Clio e la Jeep Renegade che nel 2017 erano rispettivamente in ottava e decima posizione.

Nella classifica degli operatori invece, secondo i dati di Fleet&Mobility in base all’uso, il 70% dell’intero mercato del noleggio a lungo termine è appannaggio dei primi quattro. Al primo posto troviamo Ald che chiude i primi nove mesi con 52.645 immatricolazioni e una quota del 21,9% seguita da Leasys con 50.205 vendite e una fetta del 20,9%. Terza è Arval con 43.081 immatricolazioni e il 17,9% del mercato davanti a Leaseplan con 33.177 immatricolazioni e 13,8% di quota .